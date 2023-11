JD1TV: Vídeo de cachorro puxando vestido de mulher e fugindo viraliza nas redes sociais

Caroliny Martins, com Metrópoles

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nessa sexta-feira (25/11) tem dado o que falar, principalmente sobre o azar protagonizado por uma jovem. Na gravação, que teria sido feita antes de um evento luxuoso, duas mulheres posam para uma foto.



Porém, uma delas jamais poderia imaginar que ficaria sem o próprio vestido. Isso porque um cachorro surge em meio à cena e arranca a peça brilhante do corpo da jovem.



Na sequência, o animal foge com o vestido na boca enquanto a mulher tenta apanhá-lo. O vídeo arrancou gargalhadas dos internautas, mas não há informações sobre o paradeiro do modelito.

Nos comentários do vídeo do site Metrópoles, seguidores dizem que é um vídeo combinado, na qual a influencer conhecida como Lele Pons, costuma criar roteiros de vídeos engraçados como esse.

Mas, dá pra perceber que todos adoram, pois as visualizações só aumentam.

