Vídeo - Eduardo Bolsonaro usa espingarda para revelar sexo do 1º filho

O deputado-federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro divulgou no domingo (10), um vídeo onde usa uma arma tipo espingarda para revelar o sexo de seu primeiro filho com Heloísa Wolf durante um chá de revelação.

Eduardo atira em um balão surpresa que revela enfeites de balão rosa indicando que será pai de uma menina. Não é possível saber se a arma era de verdade.

O anúncio da gravidez ocorreu apenas no dia 21 de abril, por meio das redes sociais, o parlamentar compartilhou uma foto dele e a mulher com a imagem do ultrassom em um celular. “Em meio a tantas notícias ruins, Deus nos presenteou com a melhor de nossas vidas, vem aí nosso filhote! Eu e minha esposa Heloísa estamos super felizes e empolgados com o 1º! E que venha com saúde”, escreveu Eduardo.

