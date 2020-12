Vídeo: eleição da Federação de Tênis de MS vira caso de polícia

A eleição para a escolha da nova diretoria da Federação de Tênis de Mato Grosso do Sul acontece na tarde desta quinta-feira (10) em Campo Grande, cercada de polêmicas que resultou até em uma equipe da Polícia Militar no local da votação, realizada no Rádio Clube Campo.

A presença da polícia se deu pois alguns clubes, entre eles a AABB, Estoril, Nipo Brasileiro e Tênis Clube, foram impedidos de votar e entraram com mandado de segurança. Segundo José Márcio Ramos Modesto, presidente da AABB, que apoia a chapa de oposição, representada por João Costa (presidente) e Rogério Paz (vice). “Não houve nenhuma divulgação desse pleito. Uma federação precisa de federados, e se não faz isso, não sei quais são os interesses. Precisamos de pessoas que querem trabalhar e mudar o esporte no estado”, disse o presidente da AABB.

Segundo ele, dos clubes de tênis de Campo Grande, apenas o Rádio Clube teve direito a voto. A chapa que se opõe aos candidatos Silvia Echeverria (presidente) e Ricardo Serafini (vice), tem apoio de 90% dos professores, com apoio na capital e algumas cidades do interior como Bonito, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Aquidauana e Nova Andradina, segundo apurado pelo JD1 Notícias.

A eleição está prevista para terminar as 17 horas.

