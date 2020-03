Vídeo - Empório doa leite para famílias carentes

Sarah Chaves, com informações do Razões Para Viver

O Empório Enquanto Isso, em Goiás, começou a realizar nesta semana, uma campanha de doação de leite para famílias carentes que passam por dificuldades financeiras e muitas vezes sequer têm condições de comprar uma caixa de leite.

Na entreda do empório uma mensagem diz: “Conhece uma família que não tem condições de comprar um litro de leite? Leve 1 litro para essa família!“.

Foram ofertados 6 litros de leite no primeiro dia da ação. No dia seguinte, o mercadinho recebeu a doação de 24 caixas da Marajoara Laticínios, para manter o projeto funcionando.

Para comprovar que está ajudando as pessoas, e de que ninguém se aproveitaria, a loja publicou um vídeo onde uma mulher é vista carregando o filho em um carrinho, quando percebe as caixinhas de leite amontoadas na entrada do empório. Ela se aproxima, lê a mensagem, e pega uma caixinha apenas. Sua atitude foi muito elogiada nas redes sociais.

Veja a campanha e assista o vídeo onde a mulher pega apenas o leite que precisa:

