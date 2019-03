Vídeo - Empresa de pneus na Gunter Hans é incendiada

Na noite desta sexta-feira (15), um incêndio de grandes proporções destruiu uma empresa de recapeamento de pneus, localizada na avenida Gunter Hans, bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Diversas equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para contensão das chamas. Cinco viaturas sendo quatro com água e uma de resgate estava nas imediações. Não houve vítimas e o trânsito ficou interrompido por algumas horas.

Junior Santos, comerciante da área de pneus, disse que tudo indica que seja criminoso. “Tudo indica que seja criminoso, porque ali é uma área seca, não existe parte elétrica e nada que pudesse gerar as chamas. O que a gente entende é que atearam fogo, e que seja criminoso, mas graças a Deus os bombeiros conseguiram conter, antes que o incêndio chegasse aos outros depósitos”, disse.

A Polícia Civil investiga o caso.

