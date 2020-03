Vídeo - Enfermeiros da Santa Casa cantam hino e pedem "fiquem em casa pos nós"

Com fé e empatia, os enfermeiros da Santa Casa de Campo Grande que estão de serviço neste período de alerta do coronavírus foram gravados cantando um louvor.

O vídeo foi postado no perfil particular no Facebook do Claudinho Fernandes. No fim do vídeo eles fazem um pedido através de cartazes. "Nós estamos aqui [no hospital] por vocês, por favor, fiquem em casa por nós".

O louvor que eles estão cantando é o "Eu Cuido de Ti", da cantora gospel Amanda Wanessa. Confira a letra completa e o vídeo:

Quando todos os meus medos

Já não cabem mais em mim

Quando o céu está de bronze

E parece que é o fim

Quando o vento está revolto

O mar não quer se acalmar

Quando as horas do relógio

Se demoram a passar

Muitas vezes os Seus planos

Não consigo entender

Mas prefiro confiar sem compreender

Eu creio em Ti, Eu creio em Ti

Eu olho pra Ti e espero em Ti

Quando você sente medo

Do teu lado Eu estou

E é bom que você saiba

Que Eu sinto a sua dor

Também nunca se esqueça

Que o mar posso acalmar

E que Eu sei o tempo certo

Da vitória te entregar

Este tempo é necessário pra te amadurecer

E depois vem novidades pra você

Eu cuido de ti, Eu cuido de ti

Descansa em mim, comece a sorrir

O que Eu tenho é bem maior

Pois só Eu sei do amanhã

Então recebe um abraço meu

Pois da tua vida cuido Eu

Eu cuido de ti, Eu cuido de ti

Eu cuido de ti, Eu cuido de ti

Eu creio em ti, Eu creio em ti

Eu olho pra Ti (só pra Ti)

E espero em Ti

Eu creio em Ti

https://www.facebook.com/claudinho.fernandes.50/videos/2702408156543831/?sfnsn=wiwspwa&d=w&vh=i&extid=SiwBaDAAMmCZN9Ae

