Vídeo: Esposa flagra amante do marido escondida e 'presente de Deus' nega traição

Durante a discussão, o cônjuge tenta justificar a situação dizendo que estava apenas bebendo cerveja

15 novembro 2025 - 17h13

Um vídeo que começou a viralizar nas redes sociais nos últimos dias mostra o momento em que uma mulher flagra o marido com uma amante nua escondida debaixo da cama. Não há informações sobre onde a gravação foi feita nem sobre a data em que o episódio ocorreu.

Nas imagens, a esposa entra no quarto e registra toda a cena. A mulher que estaria com o marido, visivelmente assustada, tenta se esconder, enquanto a esposa confronta o homem.

Durante a discussão, o marido tenta justificar a situação dizendo que a visitante teria sido chamada apenas para “tomar uma cerveja”. A amante, por sua vez, afirma que não sabia que ele era casado. Veja:

 

 

