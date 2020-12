Vídeo: estrutura de metal cai em motociclista durante temporal

Na tarde desta sexta-feira (4), imagens de câmeras de segurança de loja na Avenida das Bandeiras, região do Bairro Piratininga, em Campo Grande, mostram o momento em que uma estrutura de ferro cai sobre um motociclista, que estava se abrigando em baixo da estrutura se protegendo do temporal que caiu sobre a cidade. Pessoas da loja e que estavam na calçada ajudaram no socorro.

Vídeo mostra o momento do acidente, por volta das 16h43, horário de MS (as imagens da câmera estão seguindo horário de Brasília).

O motociclista estava parado, em cima da moto, quando de repente, a estrutura de ferro, cai sobre ele. As imagens são impressionantes. Ele fica debaixo da estrutura, mas o motociclista consegue se levantar pelo canto e dois homens o auxiliam a sair do local.

A estrutura cai sobre ele às 16h44s03, nas imagens é possível ver que 13 segundos antes, um homem, com um carrinho de mão cheio de latas vazias de tinta, passa pelo local, e após a estrutura cair ele volta a cena as 16h44s28, ele sobre em cima e ajuda a retirar o motociclista.

Temporal - A tempestade que caiu na tarde em Campo Grande veio acompanhada de ventos e raios. Foram registrados cerca de 177 descargas elétricas, a chuva também foi acompanhada por ventos que chegaram a 52km/h.

