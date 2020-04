Vídeo - Ex-goleiro Jefferson promove leilão com camisa da seleção

O ex-goleiro Jefferson de Oliveira, que atuou anos pelo Botafogo e se despediu do futebol ainda no clube, lançou no sábado (11), um desafio em seu Instagram , onde leiloa uma camisa da Seleção Brasileira, que usou na Copa de 2014, autografada por todos os jogadores que disputaram a competição, como forma de combate à crise causada pelo coronavírus.

O jogador declara que está aderindo a campanha iniciada pelo ex-jogador do Botafogo, Sandro Cunha que desde o fim de março, divulgou em seu perfil pessoal do Instagram o leilão de uniformes utilizados por jogadores de diversos clubes como Barcelona, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Santos, Guarani, Goiás, Vitória, Santa Cruz, Paysandu, Náutico, Bolívar (BOL), dentre outros.

Desde então, Sandro vem publicando os resultados e os vencedores dos leilões por meio de vídeos em seu perfil.

O leilão da camisa de Jefferson que começou na noite de ontem, terminará às 18h deste domingo (12).

Cada lance é feito por número de cestas básicas, com o valor de R$ 40,00 cada cesta. Os alimentos serão distribuídos para famílias carentes, atingidas pelos efeitos socioeconômicos da pandemia de covid-19.

O leilão ocorre dentro do perfil do Instagram do próprio goleiro. “Vou leiloar um item que é muito importante na minha vida e na minha carreira para poder arrecadar o máximo de cestas básicas para poder ajudar o próximo”, declarou o ex-jogador.

