Vídeo: fazendeiros fogem de incêndio em fazenda de MS

Um incêndio em Camapuã, que fica a 145 km de Campo Grande, tem deixado fazendeiros preocupados. Os moradores pedem que as autoridades tomem alguma providência, pois o fogo está sendo combatido por eles e três pessoas passaram mal por inalarem muita fumaça ao combater o fogo.

Em uma rede social, a jovem Soraya Soares pede ajuda das pessoas, "gente quem puder ou quem morar próximo as fazendas , Apha, Bartira, Santa Luiza, Serena, Centauro, Honda, no ajude o fogo tomou conta", disse.

Em um áudio enviado a reportagem do JD1 Notícias, uma mulher relata momentos de desespero, com o incêndio que está destruindo as fazendas e Camapuã. "O pessoal aqui das fazendas estão se unindo, se não fosse isso teria acabado com tudo. É porque o fogo está incontrolável, se não vir ajuda de fora, os fazendeiros não estão dando conta. Todo maquinário por perto, está lá ajudando, mas não ta dando conta", ressalta.

Um fazendeiro fala "minha fazenda fica uns 20 km de onde está o fogo". O comandante-geral do Corpo de Bombeiros em Mato Grosso do Sul, coronel Joilson Alves do Amaral, enviou viaturas e até a região para combater o fogo.

