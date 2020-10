Vídeo - Fogo consome parte do casarão de ex-prefeito de Porto Murtinho

O casarão onde funcionava um restaurante particular do casarão do ex-prefeito de Porto Mutinho, Nelson Cintra, foi tomado pelas chamas na manhã desta sexta-feira (2).

De acordo com o Porto Murtinho Notícias, equipes do Corpo de Bombeiros com auxilio de caminhões pipas de empresas conseguiram conter o fogo que destruiu completamente o local e não há informações sobre feridos.

Ainda não há informações de como as chamas começaram. Moradores de casas ao lado, ficaram assustados e alguns saíram de casa.

Ao JD1 Notícias, Nelson que concorre a prefeitura de Porto Mutinho, falou que no local ele estava montando um hotal e na parte do restaurante uma obra com calhas começou a pegar fogo. "Queimou tudo, mas faz parte da vida".

Vídeo mostra o tamanho das chamas e fumaça:

