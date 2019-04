Vídeo - Funcionário debocha de currículos em rede social, gera repercussão e é demitido

Paulo Roberto de Moraes, agora ex-funcionário da empresa Avante Energia, que presta serviços de instalações elétricas com filial em Campo Grande-MS, foi demitido nesta quarta-feira (24), depois de debochar de candidatos que enviaram currículos à empresa, em busca de oportunidade de trabalho.

A empresa que Paulo trabalhava, atua em cinco capitais brasileiras, Campo Grande, Cuiabá, São Paulo, Minas Gerais e Tocantins. O JD1 Notícias apurou que o jovem fazia parte do quadro de funcionários da empresa, em Cuiabá.

Em diversos vídeos gravados e publicados nas redes sociais, Paulo aparece uniformizado e contando sobre a seleção de currículos após um anúncio. Em um dos vídeos, com a legenda “Eu odeio fazer seleção. A cada 20 ‘currículo’ 1 presta”, é possível ver diversos currículos na mesa. Ele cita também que recebeu o currículo de uma pessoa que odeia e por isso não o selecionou.

As afrontas aos candidatos são diversas e você pode ver no vídeo abaixo:

A atitude do rapaz causou revolta nas redes sociais. “Não adianta ter um bom currículo, e não ter postura, ética e profissionalismo. Como esse gosta de platéia,até o contrataria para um circo! Agora ele é mais um na estatística, e amanhã estará na fila para entregar currículo...”, publicou um internauta

Em nota, a empresa informou que Paulo não faz mais parte do seu quadro de colaboradores. E que não compactua com a atitude tomada por ele. Confira a nota na íntegra:

"A Empresa Avante Energia e Serviços não tinha conhecimento do vídeo postado, agradecemos a informação. Não compactuamos com a atitude tomada pelo funcionário que usou sua rede social particular postando vídeos e fotos sem autorização da empresa. A empresa Avante através do seu representante legal informa que não tolera atitudes de quebra de sigilo das informações e não tem a prática de utilizar redes sociais, mediante ao exposto informamos que o funcionário já não faz mais parte do nosso quadro de colaboradores".

