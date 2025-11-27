Menu
Menu Busca quinta, 27 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Geral

Vídeo: Golpistas tentam dar golpe de ação de R$ 10 milhões em deputados de MS

"Essa situação tem sido corriqueira e eles chegaram a um nível de detalhamento muito bem feito, a pessoa é induzida a acreditar", alertou Mochi

27 novembro 2025 - 12h23Sarah Chaves

Durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) desta quinta-feira (27), os deputados fizeram um alerta sobre o golpe da falsa ação judicial, no qual um suposto advogado entra em contato com a vítima informando um falso ganho de causa.

O assunto foi levantado pelo deputado Junior Mochi (MDB), que relatou ter sido procurado por golpistas afirmando que uma ação movida por ele e outros parlamentares teria resultado em um ganho de R$ 10 milhões. No entanto, Mochi percebeu a fraude e evitou maiores prejuízos. 

O deputado Coronel David (PL) também foi contatado pelos golpistas. Segundo Mochi, os criminosos utilizaram dados de uma ação verdadeira que tinha como alvo a ANTT e, com essas informações, tentaram aplicar o golpe nos deputados citados no documento original. "Essa situação tem sido corriqueira e eles chegaram a um nível de detalhamento muito bem feito, a pessoa é induzida a acreditar".

Durante a discussão, o deputado Paulo Corrêa (PSDB) comentou que seu chefe de gabinete foi uma das vítimas. Ele relatou que, ao clicar em um link e permitir o reconhecimento facial, teve R$ 15 mil retirados de sua conta.

A deputada Gleice Jane (PT) também aproveitou o momento para contar que uma amiga, professora em Dourados, foi vítima do mesmo tipo de golpe, perdendo R$ 80 mil.

Nesta semana, o JD1 Notícias publicou um alerta da delegada Bianca Martins, titular da Polícia Civil de Chapadão do Sul. "Isso é um golpe, nenhum advogado, juiz ou servidor público solicita pagamento via WhatsApp, ou telefone, para liberação para um valor que está sendo discutido em uma causa".

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mega-sena
Geral
Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões em sorteio nesta quinta-feira
Foto:
Interior
MPMS faz alinhamento com a PRF para repressão a crimes ambientais em Terenos
Edson Giroto
Justiça
Operação Lama Asfáltica: Justiça condena Giroto e empresários a ressarcir mais de R$ 7 milhões
Câmara Municipal de Deodápolis
Interior
'Cursos técnicos são essenciais', diz Câmara de Deodápolis sobre gasto de R$ 463 mil em diárias
Audiência de custódia -
Política
Lula sanciona lei que endurece a vida de criminosos em audiências de custódia
Pamela Mirella Ferreira de Lima, vítima do ataque
Justiça
Assassinato cruel de Pâmela rende pena de 16 anos a travesti em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/11/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/11/2025
Câmara Municipal de Deodápolis
Interior
Com viagens ao Paraná, vereadores de Deodápolis gastam R$ 463 mil em diárias
Vítima Marcelo Saracho Gonçalves -
Justiça
Justiça libera suspeitos de homicídio no Los Angeles por falta de provas
Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro -
Política
Eduardo Bolsonaro vira réu no STF por coagir ministros; Defensoria Pública assume defesa

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital