Vídeo: Golpistas tentam dar golpe de ação de R$ 10 milhões em deputados de MS

Durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) desta quinta-feira (27), os deputados fizeram um alerta sobre o golpe da falsa ação judicial, no qual um suposto advogado entra em contato com a vítima informando um falso ganho de causa.
O assunto foi levantado pelo deputado Junior Mochi (MDB), que relatou ter sido procurado por golpistas afirmando que uma ação movida por ele e outros parlamentares teria resultado em um ganho de R$ 10 milhões. No entanto, Mochi percebeu a fraude e evitou maiores prejuízos.
O deputado Coronel David (PL) também foi contatado pelos golpistas. Segundo Mochi, os criminosos utilizaram dados de uma ação verdadeira que tinha como alvo a ANTT e, com essas informações, tentaram aplicar o golpe nos deputados citados no documento original. "Essa situação tem sido corriqueira e eles chegaram a um nível de detalhamento muito bem feito, a pessoa é induzida a acreditar".
Durante a discussão, o deputado Paulo Corrêa (PSDB) comentou que seu chefe de gabinete foi uma das vítimas. Ele relatou que, ao clicar em um link e permitir o reconhecimento facial, teve R$ 15 mil retirados de sua conta.
A deputada Gleice Jane (PT) também aproveitou o momento para contar que uma amiga, professora em Dourados, foi vítima do mesmo tipo de golpe, perdendo R$ 80 mil.
Nesta semana, o JD1 Notícias publicou um alerta da delegada Bianca Martins, titular da Polícia Civil de Chapadão do Sul. "Isso é um golpe, nenhum advogado, juiz ou servidor público solicita pagamento via WhatsApp, ou telefone, para liberação para um valor que está sendo discutido em uma causa".
Reportar Erro