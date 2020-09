Vídeo: Guarda flagra “rolê clandestino” e manda todos pra casa

Os organizadores de festas clandestinas, aproveitaram o feriado para desrespeitar mais uma vez as medidas sanitárias preventivas. A Guarda Municipal foi acionada até um local onde estava havendo uma 'festinha' com mais de 100 pessoas no Jardim Campo Nobre, região Sul de Campo Grande.

Um organizador, de 22 anos, e o rapaz da portaria de 28 anos, que era responsável pela portaria, foram parar na delegacia após evento ser denunciado. No local estavam mais de 100 pessoas e dupla havia arrecadado R$ 929 com a festa.

A festa acontecia em uma casa na Rua dos Topógrafos, quando por volta das 18h30, uma equipe da Guarda Municipal chegou ao local. Os convidados estavam bebendo e ouvindo som alto.

No local foram recolhidos, sete luzes de iluminação de LED, um equipamento de fazer fumaça, uma mesa de som, um amplificador de som, cinco enérgico, dez cerveja, quatro vodka, dois aparelhos celular marca Samsung, um carregador de celular;

O caso foi registrado como perturbação do trabalho ou sossego alheio e inflação de medida sanitária preventiva, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

