Vídeo: helicóptero cai com coração, médico recupera órgão, tropeça e deixa cair no chão

Um médico tropeçou e caiu no chão de um heliponto junto como coração que carregava nas mãos para um transplante no Hospital Keck de USC, em Los Angeles (EUA). Antes do acidente, o helicóptero-ambulância que carregava o órgão, já havia feito um pouso forçado e tombou no heliponto da unidade de saúde. Apesar da situação, o paciente que estava aguardando pelo órgão na mesa de cirurgia conseguiu receber o coração e ser transplantado.

Segundo o site Metro UK, havia três pessoas dentro do helicóptero, sendo um piloto e dois médicos. Apenas o piloto sofreu ferimentos leves e os outros dois passageiros escaparam ilesos.

No vídeo é possivel ver o momento em que o médico acelerou o passo com o coração, tropeçou em algo no chão e foi ao solo. Ele teve de ser ajudado por bombeiros e demais pessoas que estavam no local.

Funcionários do hospital contaram que, apesar dos imprevistos, o coração chegou com segurança até o local e o paciente conseguiu receber o transplante.

Em comunicado, um porta-voz do hospital afirmou que ninguém havia se machucado com gravidade com o pouso forçado e que o atendimento ao paciente não foi interrompido. As causas do acidente serão investigadas pela polícia local.

