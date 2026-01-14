Menu
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB

A competição foi retomada com sete participantes após atendimento médico

14 janeiro 2026 - 09h24Sarah Chaves    atualizado em 14/01/2026 às 09h34
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

Durante a Prova do Líder do BBB 26, o ator Henri Castelli passou mal e precisou de atendimento médico na manhã desta quarta-feira (14). A dinâmica de resistência foi interrompida temporariamente para avaliação do participante.

Em comunicado aos confinados, a produção informou que Henri estava consciente e sob cuidados médicos, tranquilizando os demais brothers e sisters. Pouco depois, a prova foi retomada.

A disputa pelo posto de Líder continuou com sete participantes: Sarah Andrade, Babu Santana, Marciele, Edilson, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

