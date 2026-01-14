Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB

Durante a Prova do Líder do BBB 26, o ator Henri Castelli passou mal e precisou de atendimento médico na manhã desta quarta-feira (14). A dinâmica de resistência foi interrompida temporariamente para avaliação do participante.
Em comunicado aos confinados, a produção informou que Henri estava consciente e sob cuidados médicos, tranquilizando os demais brothers e sisters. Pouco depois, a prova foi retomada.
A disputa pelo posto de Líder continuou com sete participantes: Sarah Andrade, Babu Santana, Marciele, Edilson, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.Reportar Erro