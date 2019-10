Vídeo - Homem dá "voadora" em rosto de mulher que dançava em palco

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma mulher agredida com um chute no rosto enquanto dançava em show de pagode em Pojuca, na região metropolitana de Salvador, na Bahia, no domingo (27).

As imagens mostram a mulher dançando durante a apresentação de um cantor conhecido como "O Poeta" e em meio à dança um homem surge e agride ela.

O show era filmado por diversas pessoas e uma das filmagens que flagrou o momento da agressão foi compartilhada nas redes sociais. O homem foi detido em seguida por seguranças.

Segundo especulações nos comentários da nota de repúdio publicada pelo cantor, o rapaz seria namorado da jovem, e teria agredido ela por estar dançando no palco.

Em seu perfil no Instagram, o cantor se posicinou e escreveu uma nota de repúdio. "Se você é machista, covarde, preconceituoso e não aceita ver uma mulher dançando em um palco, não me siga no Instagram ou nenhuma rede social, não seja frequentador dos shows do Poeta! Melhor ainda, nem saia de casa, a sociedade e as mulheres não merecem conviver com pessoas assim, você não merece ser um fã do Poeta."

Nota de repúdio do cantor O Poeta

Vídeo da agressão

