Vídeo - Homem é filmado por vizinhos fazendo "cavalinho de pau", no bairro Sayonara

Os moradores do Bairro Sayonara, principalmente os da rua Zeferino Mestrinho, estão incomodados e relataram os abusos de convivência de um vizinho que vive fazendo "cavalinho de pau" nesta mesma rua.

Conforme relato de uma moradora, que terá o nome preservado, as “gracinhas” sempre acontecem no final de semana no período noturno, se utilizando de uma picape e também de uma motocicleta. “As vezes ele vai na rua Macae do lado da mata e faz graça de moto também”, relatou.

Os vizinhos relatam que acionam a polícia, mas quando uma viatura chega, o suspeito já não está mais no local. “As vezes nem vão conferir, ele tem uma policial que é amiga dele”.

Os próprios vizinhos filmaram a cena que acontece regularmente. O autor não foi identificado:

Vídeo mostra homem fazendo "cavalinho de pau" no Jardim Sayonara pic.twitter.com/OBGteLpIbl — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 19, 2020

Deixe seu Comentário

Leia Também