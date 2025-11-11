Vídeo: Homem fica suspenso no 9º andar após desmaiar durante manutenção em prédio

Um homem, de aproximadamente 52 anos, ficou pendurado pelo cinto de segurança em uma corda após passar mal e desmaiar enquanto fazia um serviço de manutenção na fachada de um prédio. Imagens mostram que o trabalhador ficou suspenso na altura do 9º andar até ser retirado por moradores. O caso aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo, asegunda-feira (10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas com sete profissionais foram acionadas para a ocorrência. Segundo a corporação, o homem sofreu um mal súbito e desmaiou.

Ele ficou preso pelo cinto de segurança em uma corda e foi socorrido por moradores do edifício. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a população retirou o homem da corda por uma sacada, sem intervenção da equipe.

Em seguida, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. Procurada pelo g1, a Prefeitura de Santos não se manifestou sobre o atendimento e estado de saúde do paciente.

