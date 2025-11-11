Menu
Menu Busca terça, 11 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Vídeo: Homem fica suspenso no 9º andar após desmaiar durante manutenção em prédio

Ele ficou preso pelo cinto de segurança em uma corda e foi socorrido por moradores do edifício

11 novembro 2025 - 16h12Gabrielly Gonzalez    atualizado em 11/11/2025 às 16h59
Ele foi resgatados pelos próprios moradores.Ele foi resgatados pelos próprios moradores.   (Reprodução)

Um homem, de aproximadamente 52 anos, ficou pendurado pelo cinto de segurança em uma corda após passar mal e desmaiar enquanto fazia um serviço de manutenção na fachada de um prédio.  Imagens mostram que o trabalhador ficou suspenso na altura do 9º andar até ser retirado por moradores. O caso aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo, asegunda-feira (10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas com sete profissionais foram acionadas para a ocorrência. Segundo a corporação, o homem sofreu um mal súbito e desmaiou.

Ele ficou preso pelo cinto de segurança em uma corda e foi socorrido por moradores do edifício. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a população retirou o homem da corda por uma sacada, sem intervenção da equipe.

Em seguida, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central. Procurada pelo g1, a Prefeitura de Santos não se manifestou sobre o atendimento e estado de saúde do paciente.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

UPA Coronel Antonino
Saúde
Ministério Público investiga condições precárias da UPA Coronel Antonino
Filha de Neymar sofre acidente e mãe cita fratura exposta
Geral
Filha de Neymar sofre acidente e mãe cita fratura exposta
Bilhete de aposta da Mega-Sena
Geral
Dá para pagar as contas? Mega-Sena sorteia R$ 67 milhões nesta terça
Materiais apreendidos -
Polícia
Trio é preso após furto a distribuidora de EPIs no bairro Coronel Antonino
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Justiça
STF mantém restrições impostas a Bolsonaro e rejeita pedido de soltura
Luan Felipe Santana Pereira, vítima fatal
Justiça
Desembargadora nega liberdade a jovem preso por execução no Pedrossian
Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vida
Justiça
Rapaz acusado de matar Vandermarcio no Caiobá segue preso, decide TJMS
Viatura Polícia Militar
Justiça
Ex-PM condenado a 10 anos por cobrar para devolver carro "dublê" tenta reverter pena
Agraer na açãode Itahum, em Dourados
Geral
Serviços do INSS e da Agraer chegam à zona rural de Dourados nesta semana
Parque de Exposições Laucídio Coelho
Cidade
Parque de Exposições Laucídio Coelho terá obras para garantir acessibilidade

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado
Clima
De 40°C à debaixo d'água, Capital viverá dias de extrema instabilidade
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova