Vídeo - Homem perde controle do carro, bate em outro veículo e foge no Montevidéu

Um homem ainda não identificado perdeu o controle do seu veículo, um Nissan Kicks, na tarde de segunda-feira (14) e acabou colidindo com o carro do comerciante, Zacarias Junior, 39 anos, que estava estacionado em frente à sua casa, no Jardim Montevideu.

Ao JD1 Notícias, o comerciante disse que só viu o prejuizo depois que tudo aconteceu. “Cheguei em casa e fui pegar o carro para sair, percebi que estava batido. Perguntei para minha esposa o que tinha acontecido, ela disse que apenas ouviu um barulho, mas não foi ver o que era. Fui ver que tinha câmera nas residências ao redor, já que ninguém que viu a batida conseguiu anotar a placa do carro desgovernado”, disse.

Pelas imagens que o comerciante conseguiu, é possivel ver o homem descendo do carro. Logo depois, o veículo começou a andar sozinho. O homem que aparenta ser idoso, parece não conseguir correr para alcançar seu carro. Ele recebe a ajuda de um condutor que, possivelmente ajuda o idoso e consegue alcançar o veículo desgovernado. Segundo Zacarias, só não impediu que seu veículo fosse atingido. Assista:

Inconformado com a atitude do condutor que não permaneceu no local para arcar com o prejuízo, Zacarias usou as redes sociais para tentar descobrir quem é o homem que causou o prejuízo. “Falta de consciência, entendo que ele deve ter ficado nervoso, mas quero saber quem é para resolver o problema”, relatou.

Deixe seu Comentário

Leia Também