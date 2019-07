Vídeo - Idosa de 93 anos faz sucesso empinando pipa

Priscilla Porangaba, com informações do Razões para Acreditar

Prestes a fazer 94 anos, dona Conceição esbanja saúde e vitalidade fazendo uma das coisas que mais gosta: soltar pipa.

Um vídeo dela brincando foi publicado nas redes sociais, a idosa tem conquistado o carinho de milhares de internautas.

Na filmagem, ela é vista segurando uma latinha com linha enquanto mantém uma pipa, ou papagaio, pandorga, raia, cafifa, quadrado, dependendo da região do país, a dezenas de metros do chão.

Dona Conceição fica ali, imóvel, se divertindo enquanto observa a pipa subir cada vez mais. Num certo momento, a filha, brincando, pergunta à ela: “Você não vai fazer comida?”, Dona Conceição responde sem pestanejar: “Não, tô soltando pipa. Ó ela, tá lá no alto”.

Em seguida, dona Conceição conta o segredo para manter a pipa no ar. “Eu tô enrolando a linha, por isso ela não tá caindo. Já soltei muita pipa.”

Dona Conceição vive em Piratininga, no interior paulista. O vídeo foi publicado pela filha no início desta semana, viralizando nas redes sociais. “Não canso de ver esse vídeo…apaixonada por ela”, disse uma internauta. “Amei ela soltando pipa, muito linda”, comentou outra.

