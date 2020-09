Vídeo - Idosa leva serpente para passear no centro de Belo Horizonte

Sarah Chaves, com informações do BHAZ

Uma senhora que costuma passear pelas ruas da região Centro-Sul de Belo Horizonte com suas cobras de estimação ganhou repercussão na segunda-feira (14), após um vídeo de seu passeio caricato ir parar na web.

As imagens foram postadas em um perfil no Instagram e, em menos de duas horas, já acumulam mais de 5 mil visualizações. A publicação mostra a cobra “passeando” em um dos canteiros da região, enquanto a dona, que não foi identificada, vigia ao lado.

Nos comentários, várias pessoas reconheceram a cena. O post logo virou uma espécie de fórum das experiências dos belo-horizontinos, que compartilharam vários relatos de quando encontraram com a mulher e as cobras pelas ruas. “A mulher que anda com a cobra no carrinho de bebê em volta do Mercado Central! Hahahahaha quase dei um troço no dia que vi”, contou uma internauta.

Porém, conforme a Lei, seja em residências ou em criadouros habilitados, quem tem interesse em manter animal silvestre precisa seguir regras específicas. Ter uma cobra de estimação, como é o caso da idosa de BH, é possível, mas desde que o animal não seja venenoso.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) alerta para o risco à saúde pública quando a criação é feita de maneira ilícita ou inadequada.

Para manter cobras em residência, elas devem ser adquiridas em locais autorizados pelo órgão ambiental estadual e oriundas de criadouros legais, além de serem espécies não venenosas. É preciso também apresentar um protocolo que garanta a segurança no manuseio dos animais e adoção de medidas para manter um ambiente adaptado.

Cobras peçonhentas somente podem ser mantidas em locais habilitados, como centros de pesquisa ou para fins comerciais da indústria farmacêutica, que produz remédios à base do veneno.

