Vídeo: Javali é flagrado passeando nas proximidades de rodoviária em MS

Passageiros que estavam no terminal rodoviário de Nova Alvorada do Sul, nesta segunda-feira (2), foram surpreendidos com a presença de um Javali, que passeava nas proximidades do local. Quem teve a oportunidade de ver o animal, aproveitou para registrar o momento.

No vídeo que está repercutindo na internet, um homem aparece bem próximo ao animal. O rapaz está com um celular na mão e se arrisca para registrar a cena. Ele se afasta momentos depois, apesar de o animal parecer manso.

Depois, o animal é filmado correndo em direção às pessoas que o observavam. No dia a dia, quem enfrenta esse tipo de situação é a Polícia Militar Ambiental (PMA), órgão responsável pelo resgate de animais silvestres.

