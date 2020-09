Vídeo: Jovem é impedido de entrar no Wallmart por vestir short curto

Sarah Chaves, com informações do Bnews

O jovem Pascoal de Oliveira, que estava com short curto foi impedido de entrar no supermercado Wallmart (Grupo Big) no último fim de semana, em Salvador, pois segundo segurança não estava com trajes adequado para um "homem".

Segundo o funcionário, Pascoal não poderia entrar no local com o short curto, apesar de não existir nenhuma norma que de fato o impedisse. O segurança ainda alega que tem "crianças" no mercado.

"Até esse momento o senhor é homem, tem que ajeitar o seu short. Até esse momento. Homem tem que estar composto, temos várias crianças aqui", retrucou o segurança. "E porquê as mulheres podem?", questiona o cliente, que mostra que está calçado com tênis comum para prática de corrida, o que justificaria o traje esportivo.

"Eu to falando de homem. Se o senhor me disser qualquer coisa contrária a isso, vai mudar, se quiser dizer o contrário a gente muda", rebateu o funcionário do Wallmart, que foi comprado pelo Grupo Big.

Conforme o Bnews, em nota, a assessoria do Grupo Big afirmou que a atitude do funcionário terceirizado é "inadmissível" e que ele será afastado do quadro da empresa e reforçou que a atitude isolada não corresponde aos valores defendidos pela empresa, que disse já estar em contato com o cliente para prestar o apoio necessário

Veja o momento em que o jovem é impedido de entrar no estabelecimento:

Deixe seu Comentário

Leia Também