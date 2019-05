Vídeo - Jovens evangelistas são agredidas no terminal Nova Bahia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra duas meninas evangelizando na terça-feira (28), em um terminal de Campo Grande e, durante o discurso, uma delas é agredida por um homem que passa pelo local.



De acordo com a publicação de Vani Garcia, que se identificou como sendo mãe da menina agredida, o fato aconteceu no Terminal Nova Bahia. “Estou aqui para expressar minha indignação e tristeza por pessoas que não ouvem a palavra de Deus, tudo bem, não é obrigado a ouvir, mas não se faz isso com alguém que leva a "palavra", minha filha hoje foi evangelizar no terminal Nova Bahia com uma amiguinha bem de manhãzinha, louvo a Deus por você, minha filha, e que Deus tenha misericórdia desse rapaz”, escreveu.



No vídeo, é possível ouvir a menina perdoando o agressor, depois de ser empurrada. A publicação gerou revolta nas redes sociais e teve mais 1,3 mil curtidas e 1,4 compartilhamentos. “Dona Vani Garcia, eu fico feliz que a moça tenha perdoado ele, mas isso é sério, não podemos aceitar agressão de forma alguma como normal. E outra intolerância religiosa é crime também, além da agressão filmada aí”, comentou uma internauta.



O JD1 Notícias tentou contato com a dona Vani, mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno. Veja o vídeo:

