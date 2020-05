Vídeo - Justiça manda fechar igreja e fiéis são obrigados a abandonar culto

Um vídeo que começou a viralizar na internet, mostra a indignação de um fiel ao ter sua Igreja Assembleia de Deus, fechada em Rio Largo, no Alagoas.

O vídeo publicado por Genne Batista na última terça-feira (5), já tem mais de 3 mil compartilhamentos, e comentário de religiosos indignados com a situação, onde um internauta diz que “estamos vivendo em uma ditadura”.

No registro feito por um membro da igreja, é possível ver os fiéis saindo um a um, de forma organizada enquanto policiais esperam do lado de fora. “Por ordem da justiça estamos agora fechando a nossa igreja. Tem policiais aqui fora”, fala o homem que filmou o momento.

O fiel alega que tal atitude não é permitida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). “Pela ordem da OMS isso não é permitido, desde que esteja cumprindo as medidas, não se pode fechar a igreja”, contestou.

Serviços essenciais

O presidente Jair Boslonaro (sem partido) no dia 25 de março editou o decreto que classifica igrejas, templos religiosos e casas lotéricas como serviços essenciais durante a pandemia do novo coronavírus.

Decreto que foi validado pela Advocacia-Geral da União (AGU) em conjunto com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).

Campo Grande

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad autorizou no dia 29 de abril que as igrejas do município realizassem cultos com 60% da capacidade. Antes, os templos poderiam realizar suas atividades com 30%.

Os locais podem funcionar obedecendo aos protocolos de segurança já estipulados no último Decreto Municipal publicado dia 26 de março deste ano que dispõe sobre higienização completa antes dos cultos. Uma pessoa a cada 10 metros quadrados e delimitar a distância de 1,5 metros por fiel

