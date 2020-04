Vídeo - Leitora flagra aglomeração e demora no Bradesco das Moreninhas

A microempreendedora, Jiuliann Everton Kblo, 31 anos, registrou na manhã desta segunda-feira (6) a agência do banco Bradesco, da Moreninha ll, descumprindo as recomendações para funcionamento durante a pandemia do novo coronavírus, em Campo Grande.

Sem demarcação para o distanciamento dos clientes, um vídeo que a leitora encaminhou ao JD1 Notícias mostra certa aglomeração de pessoas dentro da agência. A recomendação da prefeitura é para que da distância entre as pessoas e sinalização dos locais onde cada deverá ficar.

Outra observação da leitora foi logo quando chegou à agência. Segundo as normas, um funcionário deve ficar do lado de fora, orientando os clientes, o que não havia no local, segundo Jiuliann.

O horário que a leitora foi ao banco também chama a atenção. Ela teria chego por volta das 11h. Horário que, de acordo com o sindicato dos bancários, o atendimento ao cliente já deveria estar disponível. Segundo o apurado pelo JD1 Notícias, as agências de capital deverão atender das 9h às 14h, sendo o primeiro horário reservado apenas para aposentados.

“Fiquei uns 20 minutos na fila esperando. Vi que não andava e fui me informar, quando descobri que aquela era a fila errada, era para quem iria usar o caixa eletrônico. Foi o momento em que me informaram que não estavam atendendo ainda, isso eram 11h30. Lá dentro, havia muita gente aglomerada. Eu só fui atendida porque chamei o gerente e comecei a filmar”, contou.

Veja o vídeo que a leitora fez na agencia e encaminhou ao JD1:

