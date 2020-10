Vídeo - Leonardo cai com carro dentro de rio e diz estar “vivendo um inferno”

O cantor sertanejo Leonardo, postou em seu Instagram um duro desabafo a respeito de um golpe que ele sofreu ao comprar um veículo em Espírito Santo.

Segundo o sertanejo, a pessoa que estava responsável pela negociação, teria dito que ele poderia comprar o carro sem duvidas se poderia enfrentar grandes aventuras e desafios. Mas Leonardo decidiu tirar a prova para ver se de fato o carro era bom e se o vendedor estava certo.

Leonardo decidiu atravessar um rio com o automóvel e afundou o carro, não completamente, mas o suficiente para que o veículo não andasse mais. “Eita, gente. Vivendo mais um inferno”, disse o famoso soltando gargalhadas. “Fui entrando e entrando. Acabei ficando até o pescoço”, continuou o musico em um tom de bom humor, enquanto um amigo próximo que estava acompanhando ele, filmava todo o incidente.

Leonardo também explicou o motivo pelo qual entrou com o carro na rua, que de acordo com o cantor, ele se confundiu, achando que era piloto de rally dos sertões. Confira o vídeo abaixo:

Acidente em junho

O incidente lembrou o mesmo que aconteceu dia 30 de junho, quando um carro que levava os filhos do cantor Leonardo capotou quando eles estavam a caminho da fazenda do cantor no município de Jussara, em Goiás.

Na época João Guilherme, de 20 anos, Matheus, de 22, e o motorista, Tita, que estavam no veículo, não tiveram grandes ferimentos e todos ficaram bem.

