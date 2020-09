Vídeo - Lobo-guará passeia pelo refeitório do Exército

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Um lobo-guará foi flagrado "passeando" pelo refeitório do Exército de Jataí, na região sudoeste de Goiás. Na filmagem é possível ver quando o animal entra pela porta dos fundos do refeitório, atravessa tranquilamente o lugar e sai pela porta da frente (veja vídeo acima).

Segundo a direção do batalhão, o animal estava fugindo do barulho das viaturas, que tentavam apagar uma queimada em uma área próxima ao quartel, na noite de segunda-feira (31).

Depois do passeio pelo refeitório do Exército, o lobo-guará retornou para uma mata próxima ao quartel.

Segundo registros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o animal costuma ser visto aos finais de tarde e noites, geralmente sozinho - características do comportamento da espécie.

Ele tem como habitat natural o Cerrado, e fica quase sempre em áreas abertas, de campo. O lobo-guará pesa, em média, 30 kg e chega a quase dois metros de comprimento.

Segundo a WWF-Brasil, que atua na conservação ambiental, os lobos-guarás (Chrysocyon brachyurus) são parentes dos lobos selvagens e dos cachorros domésticos. Trata-se de um animal típico do bioma do Cerrado e é o maior canídeo da América do Sul, podendo atingir até um metro de altura e pesar 30 quilos. Além do Brasil, pode ser encontrado em regiões de Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai.

Os animais da espécie são, geralmente, tímidos, solitários e praticamente inofensivos, preferindo manter distância de populações humanas.

