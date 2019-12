Vídeo – Luciano Hang "flagra" mulher furtando na Havan de Dourados

O empresário Luciano Hang divulgou nesta quinta-feira (12), um vídeo que mostra uma mulher furtando produtos de uma de suas lojas, a Havan de Dourados.

No vídeo é possível ver a ação da criminosa que ainda não foi identificada e localizada. “Uma mulher com saúde, que poderia estar trabalhando e fazendo o seu melhor, é pega furtando nossa loja em Dourados (MS)”, escreveu o empresário.

De acordo com a publicação, a mulher teria enchido três bolsas com mercadorias. A intenção do dono da Havan em divulgar as imagens é localizar a autora. Ele finaliza pedindo aos seus seguidores que o ajudem a localizar a mulher.

Veja o vídeo:

