Vídeo - Machucada Arara se arrasta pelo parque

Uma arara , aparentemente ferida, causou preocupação em usuários do Parque das Nações na manhã deste sábado (28) .Próxima ao monumento ao monumento do índio Kadiweu, e ao lago vazio.

O pássaro se arrastava, e mesmo com a aproximação das pessoas, não conseguia sair do lugar. Com extrema dificuldade, conseguiu subir na proteção de uma pequena árvore.

Algumas ligações foram feitas para o CRÁS pedindo ajuda, porém ainda não foram atendidas.

Em contato com o veterinário da área de animais silvestres, e que atualmente leciona no curso de medicina veterinária da Uniderp, Lucas Azuaga, explica que não é possivel ter um diagnóstico do que pode ter ocorrido ao animal, já que as possibilitades são muitas, desde uma queda até um choque com fios de alta tensão.

O veterinário explana que a Arara aparenta estar com as asas inteiras, porém com muita dor. Pela dificuldade do animal de se locomover, Lucas orienta que as pessoas que passarem pelo local tenham facilidade de apanha-la. "Quem passar pelo parque terá facilidade de pegar a Arara, colocar em uma caixa e levar ao CRAS, aconselho também a chamarem a PMA, porque ela precisa ser resgatada", finaliza.

