Vídeo - Mãe de aluna agride adolescente em escola da capital

O vídeo de uma mulher até então identificada como Cláudia Cristaldo, agredindo uma estudante de 13 anos na tarde de quinta-feira (31), na frente da Escola Estadual Rui Barbosa, localizado no bairro Santo Antonio, circula pelas redes sociais, gerando revolta em parte dos campo-grandensses e empatia por parte de outros.

No vídeo é possível ver a mulher arrastando a menor de idade pelos cabelos e jogando e menina no chão, é possível ouvir a agressora falando com a adolescente. “Não encosta a mão nela não, porque ela tem pai, tem mãe”, logo após outros estudantes retiram a mulher de cima da aluna que aparenta estar desmaiada.

Até o momento desta publicação a Secretária estadual de educação não emitiu respostas.

Nos mais de 400 comentário da publicação no facebook muitas mães se "solidarizaram" com Cláudia e até disseram que fariam igual caso alguém machucasse seus filhos.





Assista o momento do ocorrido:

