Vídeo - Mãe de aluna espanca professora e a chama de "vagabunda"

Sarah Chaves, com informações do UOL

Um vídeo de uma professora da rede estadual de ensino que apanhou e foi xingada de "vagabunda" pela mãe de uma aluna, no meio da rua, em Franciscópolis (MG), a 450km de Belo Horizonte. está circulando nas redes sociais e, segundo o sindicato que representa os profissionais em educação, mostra que a agressora agiu de "má-fé" porque planejou a ação.

O Sind-UTE diz que vai entrar com uma queixa-crime na polícia contra a mãe da estudante. De acordo com a entidade, a agressora foi ao colégio no último dia 1º, onde conversou com a direção. Ela relatou que a filha havia sido maltratada pela professora

A providência do colégio, ainda de acordo com o sindicato, foi conversar com outros alunos para verificar se havia ocorrido o desentendimento. Os estudantes negaram a confusão relatada pela mãe, que, inconformada, teria ido tirar satisfação com a educadora.

No início do vídeo, é possível ver a agressora empurrando a professora. Ela está de capacete e mochila, tenta se esquivar e pede para ela parar. "Para, moça", diz ela, várias vezes. A agressora derruba a professora no chão e a agride com socos e chutes, a vítima cai no chão e continua apanhando.

Em seguida, a vítima sobe na moto, mas a agressora não a deixa sair. A educadora, então, atravessa a rua e, na garupa de outra moto com um homem, vai embora. O Sind-UTE emtiu nota de repúdio e informou que vai registrar queixa-crime na polícia

Para o coordenador da entidade na região, Eric Bomfim Fontoura, a agressora agiu de má-fé e planejou o ataque. "Foi um ataque que não havia cabimento nenhum de ser feito dessa forma. Se ela estava insatisfeita com a servidora, os amparos legais existem. Existe o Conselho Tutelar, existe o Ministério Público. Não é fazendo como essa mulher fez que nós vamos conseguir melhorar a educação nesse país".

Em nota, a Secretaria de Educação de Minas Gerais confirmou que quem aparece no vídeo é a mãe de uma aluna e uma professora, mas, apesar de ter sido questionada pela reportagem, não explicou o motivo das agressões. "Sobre a situação ocorrida nas proximidades de uma escola no município de Franciscópolis envolvendo a mãe de uma aluna e uma professora, a Superintendência Regional de Ensino de Teófilo Otoni, responsável pela coordenação da unidade, está acompanhando o caso e a direção da escola prestou todo o suporte necessário à funcionária da instituição. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência e o caso está sendo apurado pelos órgãos competentes".

Assista vídeo da agressão disponibilizado pela UOL:

Fonte:https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/10/03/professora-apanha-e-e-xingada-por-mae-de-aluna-em-saida-de-colegio-em-mg.htm

Deixe seu Comentário

Leia Também