Vídeo - Maisa esclarece saída do SBT, "eu não quero que vire um caos"

A apresentadora Maisa Silva, gravou uma declaração sobre sua saída do SBT, após a emissora revelar na manhã de sábado (3), que a artista não renovaria seu contrato que acaba em outubro.

Através de um vídeo publicado em seu canal no YouTube, a artista se manifestou sobre esse importante momento em sua carreira, e que a decisão de não renovar seu contrato se deu por um desejo de experimentar coisas novas. “Partiu desse incômodo dentro de mim, de alguma coisa que dizia que eu deveria dar um passo a mais e sair da minha zona de conforto”, pontuou.



A apresentadora disse que tem novos projetos em vista. “Eu comecei a ter propostas de outros projetos que eu também tinha vontade”, anunciou. “Estou partindo rumo ao desconhecido porque tenho sonhos, tenho metas, tenho coisas que eu quero fazer”, explicou.



"Chegou o momento em que eu estava recebendo propostas muito legais de outros trabalhos e eu também queria ser uma profissional boa”, afirmou.



“Eu não ia poder ficar me dividindo, eu tinha que tomar uma decisão e a melhor decisão neste momento foi partir para novos sonhos, para me arriscar em outros projetos, me descobrir enquanto artista”, avaliou a artista.



Maísa também mandou um recado para os fãs e para o público: “Não tornem esse momento, que é tão importante para mim, um momento negativo Não tentem manchar a minha saída do SBT, não tem que ficar fazendo fofoca, xingando. Eu não quero que isso vire um caos, por isso que eu vim aqui dar a minha versão”, pediu.

Além disso, de acordo com o site Na Telinha, Maisa recebeu uma proposta milionária envolvendo projetos da Netflix, e também deve se dedicar aos estudos no exterior.



