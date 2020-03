Vídeo - Malafaia não irá diminuir cultos e desafia quem quiser fechar sua igreja

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Em vídeo nas redes sociais, o empresário Silas Malafaia desafiou as recomendações do Ministério da Saúde de evitar aglomerações e afirmou que não cancelará cultos, nem fechará igrejas por causa do coronavírus, enquanto o ministério da Saúde recomenda que as pessoas evitem aglomerações.

No vídeo ele diz “Coronavírus! Querem fechar as igrejas que sou pastor? Recorram à justiça”, publicou ele no Twitter, criticando diretamente os governadores de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), e Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), e prefeitos que querem restringir aglomerações de pessoas.

Malafaia disse que as igrejas não devem ser fechadas por serem de “fundamental importância nessa hora”. “Vamos deixar de hipocrisia e de conversa porque eu não vou diminuir culto e fechar a porta da igreja porque eu entendo a importância da fé para a estrutura emocional para combater essa enfermidade”, afirmou.

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 6h50 desta quarta-feira (18), ao menos 351 casos confirmados de novo coronavírus no Brasil em 18 estados e no Distrito Federal. País tem duas mortes.

