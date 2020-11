Vídeo - Marido revela traição durante chá de bebê da esposa na presença do amante

Um homem desiludido e traído decidiu expor sua esposa durante a comemoração do ché de bebê da mulher que está grávida, e toda a confusão viralizou nas redes socias.

Segundo o IG, o vídeo foi postado no Reddit e foi assistido mais de 80 mil vezes e gerou mais de 4,5 mil comentários de internautas indignados.

O marido está com um advogado na festa, e pede para que o homem abra a maleta que carrega, e de lá é tirado um documento que prova que a esposa está grávida há mais tempo do que ela tinha informado e que não concide com o tempo de relações que teve com o cônjuge, e ainda por cima, o marido mostra um vídeo da mulher de toalha com outro que por acaso também está na festa.

A mulher se levanta de um sobressalto, todos as pessoas presentes parecem indignadas, e até agridem o amante que sai do local debaixo de xingamentos, enquanto a mulher tenta convencer o marido a conversar, porém sem sucesso.

