Vídeo - Menina de seis anos é sufocada e castigada pela mãe

Uma mulher foi intimada a comparecer na delegacia, após ser flagrada maltratando a própria filha, o fato aconteceu no município de Xinguara, sudeste do estado do Pará. A mãe acabou perdendo a guarda a criança e a Comissão dos Direitos Humanos, da Ordem de Advogados do Brasil (OAB), acompanha o caso e considera que houve abuso por parte da mãe, que responde por tortura.

Os vídeos mostram a criança de seis anos de idade sendo espancada, sufocada e submetida a um castigo violento. Um vizinho começou a fazer a gravação quando a menina estava de joelhos em cima de pedregulhos, segurando um tijolo na própria cabeça.

No outro vídeo é possível observar a mulher em cima da criança, deitada no chão, enquanto bate nela e a sufoca com um pedaço de pano. Na delegacia a mulher afirmou que estava educando a filha, punindo a criança por ela ter machucado o seu irmão de apenas um ano de idade.

A criança que aparece sendo agredida acabou sendo levada pelo Conselho Tutelar. Um inquérito foi instaurado pelo crime de tortura após a análise das imagens. Ao delegado, ela reforça que estava educando a própria filha.

O Conselho Tutelar também tomou conhecimento do caso por meio dos vídeos e, imediatamente, levou a criança para um abrigo. A mãe responderá por tortura.

