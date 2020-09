Vídeo: Menina atravessa avenida sem olhar e é atropelada

Uma criança, de 9 anos, foi atropelada ao atravessar uma avenida sem olhar em Naviraí. O Acidente, flagrado por uma câmera de segurança, aconteceu na última quarta-feira (9). Apesar do susto, a menina teve apenas ferimentos leves.

Nas imagens é possível ver quando a criança sai de um estabelecimento comercial com uma sacola nas mãos. Neste momento passa um veículo e a menina atravessa sem olhar, o motorista do veículo tenta frear, mas não consegue impedir o atropelamento.

Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí A menina é jogada no chão e se levanta correndo só parando do outro lado da rua deixando a sacola para trás. Uma mulher atravessa a calçada socorre a criança, além do motorista.

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o hospital da cidade.

