Vídeo: Menino é arrastado por pipa e cai de 9 metros de altura

Em vídeo que viralizou nesta quarta-feira (9), um menino de 12 anos caiu de uma altura de mais de nove metros após ser levantado e arrastado por uma pipa em um campo na cidade de Pringsewu, na Indonésia.

Segundo uma nota divulgada pela Agência de Proteção à Criança de Pringsewu (LPA), a criança, sofreu seis fraturas em ambos os braços e está se recuperando no hospital após passar por duas cirurgias.

De acordo com o irmão mais velho do menino, Acil, de 28 anos, a pipa em formato de dragão era pelo menos três vezes maior que ele. “Ele frequentemente se pendurava na pipa através do pedaço de madeira que usamos como carretel, flutuava alguns metros, e depois pousava novamente, mas, dessa vez, aconteceu o acidente porque a pipa não aguentou o peso”, disse Acil.

Os moradores que observaram o acidente correram para prestar ajuda ao menino e o levaram para que ele recebesse atendimento. A Agência de Proteção à Criança de Pringsewu divulgou uma nota advertindo que crianças devem empinar pipas apropriadas a seu tamanho e que não é a primeira vez que um pequeno se fere dessa forma no país.

