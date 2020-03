Vídeo mostra dimensão da carreata pró-Bolsonaro hoje

A exemplo de outras carreatas realizadas na Afonso Pena, o JD1 Notícias observou o desenrolar do evento da sacada do hotel Grand Park, isso por que, ali em frente ao shopping é possível observar a passeata mais depurada do fluxo normal, que tradicionalmente segue para os altos da Afonso Pena, todos os domingos à tarde.

Do alto do Hotel Grand Park é possível captar que boa parte dos carros não carregam bandeira. Muitos tocam músicas sertanejas ou funk e parecem ser a “tribo “ da região aos fins de semana. Os que têm distinção são em bom número, mas muito longe de repetir a passeata que realizou-se uma semana antes do segundo turno da eleição presidencial, quando a Afonso Pena era verde amarela.

A dimensão exata da manifestação de pode medir na descida da Afonso Pena em direção ao centro, pois nesse sentido os carros que seguem a carreata são a maioria, e é possível dimensionar a real proporção do fato. Na subida havia uma certa lentidão, na altura do Shopping Campo Granda, mais em função do semáforo na esquina da Cacilda Arantes.

O vídeo que está nessa matéria tem poucos mais de dezoito minutos e dá a dimensão exata do que foi a manifestação de hoje. Ao final da filmagem já pode-se observar que veículos adesivados e com bandeira começam a escassear. Vários deles continuavam a passar pela Afonso Pena, mas já eventualmente e perdidos no fluxo normal. Um detalhe, a filmagem não parou mesmo com o sinal fechado e esse tempo se somou ao tempo na qual os carros passavam. Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também