Vídeo mostra momento em que morador de rua cai de poste após levar choque; confira

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o morador de rua que faleceu na tarde desta quinta-feira (14), no Guanandi, após subir em um poste para tentar roubar fios, acaba caindo e bate com a cabeça na calçada.

O homem, que não foi identificado até o momento, era um morador de rua que rondava a região, e no momento estava tentando roubar fios em cima do poste, quando tomou um choque e acabou caindo, batendo no chão com a cabeça.

Ele morreu ainda no local. Pessoas passaram pela região e chegaram a reconhecer o homem, mas não souberam informar a identidade do homem.

Confira o momento em que ele cai do poste:

Deixe seu Comentário

Leia Também