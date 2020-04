Vídeo: Mulher embriagada para trânsito da "Cafezais" e invade veículo

Kawe Ganassin, 28 anos, presenciou uma cena um tanto quanto inusitada na semana passada. O jovem é motorista de aplicativo e, ao voltar de uma corrida, teve se carro invadido, por uma mulher, no meio da rua. Mas essa história não é de assalto nem de crime, podemos dizer que se trata de um "roteiro de comédia".

Na noite da última quinta-feira (9), Kawe trafegava pela Avenida dos Cafezais em Campo Grane, ele conta que havia terminado de finalizar uma corrida e estava um pouco distraído, visualizando possíveis novas corridas no aplicativo de carona pagas que utiliza para trabalhar.

Em um determinado ponto da via, uma figura, “um vulto”, faz com que ele retome a total atenção no trajeto, fazendo-o parar o carro. Para a surpresa do motorista, uma mulher, adulta e aparentemente bêbada, havia se jogado na frente do veículo e estava deitada no meio da avenida.

“Hora que eu desci do carro percebi que era uma mulher, eu parei em cima dela, quase a atropelei. Eu fiquei assustado, pedi para sair e ela não saiu, então eu comecei a filmar”, relatou Kawe.

O vídeo em questão foi postado no Facebook de Kawe e mostra a mulher, visivelmente alterada, entrando no carro dele e levando um isqueiro. Apesar de se apresentar um pouco irritado em alguns momentos, Kawe manteve o bom humor durante todo o ocorrido.

A postagem está viralizando em Campo Grande, hoje, uma semana após a publicação, já conta com 641 curtidas, 718 compartilhamentos e 375 comentários.

Veja a publicação abaixo:

Deixe seu Comentário

Leia Também