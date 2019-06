Vídeo: mulher grava criatura estranha em garagem

Rayani Santa Cruz, com informações do Estadão

Vivian Gomes captou imagens da câmera de segurança da garagem de sua residência e publicou no seu perfil do Facebook, por conta do aparecimento de uma criatura estranha, andando pelo quintal. O fato ocorreu no final de semana e o vídeo viralizou nas redes sociais. Há quem diga que a criatura misteriosa é parecida com o Dobby, o elfo doméstico do universo "Harry Potter".

A internauta diz que acordou e verificou o bicho nas imagens da câmera de segurança.

"Eu acordei no domingo de manhã e vi isso na minha câmera e estou tentando entender. O que é isso? Primeiro, eu vi a sombra andando na minha porta da frente, depois eu vi essa coisa. Alguém mais viu isso em suas câmeras? As outras duas câmeras não captaram isso por alguma razão", escreveu a mulher ao compartilhar o vídeo no Facebook.

As imagens mostram a lateral de uma casa e um carro está estacionado. De repente, nota-se uma sombra e, em seguida, aparece uma criatura andando em direção à rua. O curioso é que o ser parece ter braços e pernas muito alongados, além de orelhas grandes. Bem semelhante ao Dobby.

No Twitter, outra mulher compartilhou as imagens e pediu a opinião dos internautas. GIFs de Dobby e até de Gollum, personagem de "O Senhor dos Anéis", surgiram como palpites. Uma outra pessoa ainda sugeriu que parecia uma criança usando short na cabeça.

Confira o vídeo e as reações dos internautas no Twitter:

Deixe seu Comentário

Leia Também