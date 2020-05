Vídeo - Ex-vocalista do Pink Floyd critica mandato de Bolsonaro

Sarah Chaves, com informações do Folha de São Paulo

Um dos fundadores da banda de rock Pink Floyd, o cantor britânico Roger Waters, 76 anos, publicou em seu Instagram , um cover da música “The right to live in peace”/ El derecho de vivir em paz, composta pelo musico chileno Víctor Jara em 1971, onde fez críticas aos governos de Bolsonaro, Trump, e de demais presidentes de países pelo mundo.

Na múscia que exalta os protestos no Chile em 2019, o músico mudou alguns versos para tocar nas feridas dos países como o Brasil ao criticar a ascensão de presidentes que segundo ele “machucam pessoas”.

Na música ele canta um trecho que diz “Então tome cuidado Bolsonaro, Guido, Modi e Trump/os panelaços, são mais altos que todos vocês, está batendo no coração das pessoas e a mensagem é perfeitamente clara, 'nossa Terra mãe nunca estará a venda”

Ao citar o nome do presidente da República do Brasil, Water, cospe no chão.

Assista ao cover feito pelo músci britânico:

Deixe seu Comentário

Leia Também