Vídeo – No Nova Lima, autoescola é fechada após insistir em abrir para aula

A autoescola Prata, localizada no bairro Nova Lima, foi orientada a fechar na segunda-feira (13), após ser flagrada descumprindo o decreto de suspensão de atividades presenciais, como medida de combate ao novo coronavírus (Covid-19), em Campo Grande.

Um leitor encaminhou imagens ao JD1 Notícias onde é possível ver algumas pessoas dentro de uma sala. A Guarda Municipal foi acionada, esteve no estabelecimento. De acordo com a assessoria, o local estava funcionando e haviam seis pessoas. Os agentes orientaram ara o fechamento do local.

Em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a redação apurou que as autoescolas estão autorizadas a funcionarem apenas atendimento administrativo, estão suspensas as aulas teóricas e práticas.

O decreto que suspende as atividades essenciais é o de número 14.231, de 3 de abril de 2020. “As atividades presenciais em Universidades, Faculdades, Escolas Profissionalizantes, Cursos Pré-vestibulares, Cursos Preparatórios em geral e Instituições que mantém cursos de formação e treinamento”, consta no decreto.

