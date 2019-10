Vídeo - No "Teleton", Tata Marques faz declaração por MS

Sarah Chaves, com SBT MS

O apresentador do programa O Povo na TV do SBT MS, Tatá Marques, apresentou na manhã deste sábado, o Teleton, na sede da emissora em São Paulo. Ele falou durante 40 minutos ao vivo para todo brasil.

Durante seu discurso Tatá demonstrou seu orgulho pelo Mato Grosso do Sul. “Temos muito orgulho do nosso Estado, que é muito jovem, 42 anos, lá (se referindo ao MS) nós dançamos o Vanerão , o Chamamé, tomamos tereré, comemos sopa paraguia, o sobá, e fazemos o melhor churrasco do Brasil", declarou.

Segundo informações do diretor do SBT MS, Maurício Andreoli, todo ano a direção do SBT solicita um representante de cada estado para apresentar o Teleton que acontece anualmente.“Ano passado íamos só nos bastidores, há um ano estão convidando o Tatá pra apresentar o programa por um tempo maior”, afirmou.

Tatá encerra sua fala pedindo doações dos sul-mato-grossenses, para o Teleton.

O apresentador foi para São Paulo na noite de ontem, passará o dia na emissora e estará de volta na segunda.

Assista o momento em que Tatá fala sobre o MS:

