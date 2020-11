Vídeo: Noivo chuta o rosto da noiva durante "dança sexy" no casamento

Um vídeo postado no TikTok de uma gringa mostra o momento exato em que ela levou uma “pesada” do noivo durante sua festa de casamento.

Na publicação ela escreveu. "Como o meu noivo acabou com o nosso casamento”. O acidente acontece quando o noivo resolve fazer uma espécie de dança sexy para a amada e ao se virar e tentar passar uma perna por cima da cabeça dela o chute acerta em cheio o rosto da jovem.

"Eu pareço bem, mas minha cabeça estava latejando. Eu fui ao banheiro chorar um pouco", confessou a noiva contou. "Eu chorei um pouco e ele se sentiu mal instantaneamente, mas ficou tudo bem porque nós festejamos até às 8 horas da manhã com nossos melhores amigos", continuou ela.

O post viralizou nas redes sociais e já está com mais de 95 mil visualizações. Confira:

Reply to @tigervibe sooo I cried for a bit and he felt insanely bad but it was fine because we ended up partying until 8 am with our best friends