Vídeo - Padre agride criança em batismo

Mauro Silva, com informações do UOL

Durante batizado de um bebê realizado por um padre Russo, a cerimônia foi marcado pela violência do sacerdote ao realizar o ritual. Um vídeo mostra a brutalidade em que a criança é submetida, após as imagens que repercutiu pelo mundo o padre foi suspenso.

De acordo com matéria publicada pelo UOL, o padre, Foty, realizava o batismo pela igreja ortodoxa russa e foi suspenso por agir com violência no batismo quando a criança começou a chorar. Em um vídeo quer se espalhou pelas redes sociais, ele carrega a criança e sacode a mesma para forçá - la a entrar no tanque com água.

Com a insistência, a mãe da bebê tenta parar com o ritual. O padre afirmou que seguiu as regras da igreja e que a mãe é quem não era familiarizada com elas. Mesmo assim, a igreja postou desculpas em seu site e o padre foi suspenso por um ano.

Vídeo

