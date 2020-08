Vídeo - Padre diz que fiéis que não vão a missa devem morrer

Sarah Chaves, com informações do G1

Um vídeo onde o padre responsável pela Paróquia São João Batista, Antônio Firmino Lopes, declarou que desejava a morte dos católicos que não vão à missa viralizou após ser publicado no domingo (23), pela igreja católica de Visconde do Rio Banco, no Acre.

O pároco declarou durante o sermão da missa que desejava a morte dos católicos que escolherem ir à igreja apenas quando houver vacina contra o novo coronavírus.

Após a repercussão do vídeo, o padre publicou uma retratação nesta terça-feira (25),através da página da Diocese de Leopoldina e considerou considerou o episódio como "um comentário infeliz" e pediu desculpas pelo ocorrido. (Veja a nota abaixo).

Assista ao momento:

Nota de retratação do Revmo. Padre Antônio Firmino Lopes Lana, pároco da Diocese de Leopoldina.

"Meus queridos amigos, dado a celeuma que causou o comentário infeliz que eu fiz no final da missa desse último domingo, eu venho esclarecer e pedir desculpas, me retratar, já que causou alguns transtornos.

Quem me conhece sabe que eu sou aquela pessoa que luta pela vida, a vida plena. Desde a sua concepção até o seu fim natural, como nosso Senhor pede e como é a doutrina da Nossa Mãe Igreja. Quem está próximo de mim sabe o quanto tenho me empenhado para preservar a vida, cuidar da vida, em todos os sentidos.

Eu tenho que pedir desculpas para aquelas pessoas que se sentiram ofendidas, machucadas com as minhas palavras. Espero que fique claro isto e tenho certeza que vocês que têm um coração bom vão reconhecer o meu erro e me perdoar por isso. Rezem por mim, também sou fraco e também sou pecador. Eu tenho minhas misérias e preciso da misericórdia de todos vocês. Fiquem com Deus."

Deixe seu Comentário

Leia Também