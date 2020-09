Vídeo: Pastor da 'Igreja Deus é Amor' xinga esposa sem saber que estava ao vivo

Sarah Chaves, com informações de O Fuxico Gospel

Um vídeo com o trecho de uma transmissão ao vivo mostra o pastor Edson Araújo, da igreja Deus é Amor, de São Paulo, xingando a esposa e vem causando revolta nas redes sociais.

Sem saber que já estava ao vivo, Edson incomodado com o ângulo da câmera, se levanta. É possível ouvir o barulho de um tapa e ver que a câmera balança. Não fica claro se o tapa foi nela ou em um objeto. No entanto, é possível ouvir as ofensas.

"Que saco, merda. Arruma as coisas direito, imbecil. Arruma o negócio direito", esbraveja ele. Em seguida o pastor volta a sentar e inicia a live. “Aceitem a paz do senhor", diz.

O vídeo no site O Fuxico Gospel conta com cerca de 15 mil visualizações e vem sendo compartilhado em várias redes socias.

Resposta do pastor

Ao lado da esposa, Edson Araújo gravou um vídeo, após a repercussão, reconhecendo o erro e pedindo perdão. Ele se desculpa com os familiares dela e dele, pede perdão ao seu pastor e praticamente implora o perdão dos internautas.

"Ontem nós estávamos em cima do horário de fazer o culto, e nós não tínhamos uma posição correta do equipamento, então eu simplesmente me levantei e fui tentar arrumar, e ai acabou derrubando outro aparelho de celular que faz a transmissão de hinos. Então, eu ali, de uma forma imprudente, de um forma incorreta que não poderia agir daquela forma, eu direcionei uma palavra, nunca tivemos nenhum tipo de problema, então por um momento eu direcionei uma palavra imprudente para minha esposa", disse o pastor justificando a agressão verbal.

